Breaking: భారత్ లోకి డెడ్లీ వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ ఎంట్రీ .. కర్ణాటకలో రెండు కేసులు; నిర్ధారించిన కేంద్రం

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశం భయపడిందే జరిగింది. డెడ్లీ వేరియంట్ అని చెప్పుకుంటున్న ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ భారత్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది . డెల్టా వేరియంట్ కంటే బాగా వ్యాప్తి చెందే ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ఇప్పుడు ఇండియాను వణికిస్తుంది. దక్షిణాఫ్రికాలో వెలుగుచూసిన ఈ వేరియంట్ ప్రపంచ దేశాలకు విస్తరిస్తోంది. ప్రస్తుతం భారత్ లోనూ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు నమోదు కావడంతో భారత్లో ఆందోళన మొదలైంది. ఇప్పటికి భారతదేశంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో రెండు ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదు అయ్యాయని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది.

వణికిస్తున్న ఒమిక్రాన్ వేరియంట్: ఏపీ ప్రభుత్వం హై అలెర్ట్; జగన్ కీలక ఆదేశాలు

Two cases of #Omircron detected in Karnataka so far through genome sequencing effort of INSACOG consortium of 37 laboratories established by the Ministry of Health. We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID apt behaviour is required: Balram Bhargava, DG ICMR pic.twitter.com/xHnQAbgvaN

Two cases of #Omicron Variant reported in the country so far. Both cases from Karnataka: Lav Agarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry #COVID19 pic.twitter.com/NlJOwcqGDf

English summary

Deadly variant Omicron made its entry into India. Two cases have been reported in Karnataka and two of them are from abroad, said Health Secretary Love Agarwal. Says not to be afraid, to be vigilant.