శ్రీనగర్: జమ్మూకాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాదులు మరోసారి ఘాతుకానికి తెగబడ్డారు. సెంట్రల్ కాశ్మీర్‌లోని బుద్గామ్ జిల్లాలోని చదూరాలోని హిష్రూ ప్రాంతంలో బుధవారం రాత్రి ఉగ్రవాదులు జరిపిన కాల్పుల్లో టీవీ నటి అమ్రీన్ భట్, ఆమె మేనల్లుడు గాయపడ్డాడు.

అమ్రీన్ భట్ అనే బాధితురాలిని ఆమె ఇంటి బయట కాల్చారు. ఆమె 10 ఏళ్ల మేనల్లుడు చేతికి తుపాకీ గాయం తగిలింది. అయితే అతని పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది.అమ్రీన్‌ను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది.

జమ్మూకాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా ఈ దాడిని ఖండిస్తూ ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు. 'అమాయక మహిళలు, పిల్లలను ఈ విధంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవడం సమర్థించబడదు' అని అన్నారు.

At around 1955 hrs , terrorists fired upon one lady Amreen Bhat D/o Khazir Mohd Bhat R/o Hushroo Chadoora at her home. She was shifted to hospital in injured condition where doctors declared her dead. Her 10 year old nephew who was also at home recieved bullet injury on his arm.