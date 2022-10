జైలు ఖైదీలకు భార్యలతో గడిపే బంపర్ ఆఫర్; దేశంలోనే తొలిసారి.. అమలు అక్కడే!!

India

వివిధ నేరాలకు పాల్పడి జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీల కోసం ఓ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది పంజాబ్ ప్రభుత్వం. దేశంలోనే తొలిసారిగా సత్ప్రవర్తన కలిగిన ఖైదీలకు తమ జీవిత భాగస్వామితో జైలు ఏకాంతంగా గడిపే అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Punjab Prisons Department has given a bumper offer to jail inmates to spend time with their wives. This decision was taken to strengthen family ties among well-behaved prisoners. This scheme gives good results.