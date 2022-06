ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం - ఇక ఆ నేతలకు చెక్ : ఓడితే అంతే..!!

India

oi-Sai Chaitanya

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకు ప్రతిపాదన స్థాయిలో ఉన్న అంశాన్ని ఇప్పుడు కేంద్రానికి సూచనగా చేసింది. ఈ సూచన అమల్లోకి తీసుకొస్తే కొందరు రాజకీయ నేతలకు షాక్ తప్పుదు. ఒక అభ్యర్ధి ఒక చోట నుంచే పోటీ చేయాలనే ప్రతిపాదనను మరోసారి ఎన్నికల సంఘం తెర పైకి తీసుకొచ్చింది. దీనికి సంబంధించి చట్ట సవరణ చేయాలని కోరుతూ కేంద్రానికి సూచించింది. ఒకే అభ్యర్ధి రెండు చోట్ల పోటీ చేసిన సమయంలో రెండు చోట్ల గెలిస్తే ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది.

English summary

The Elections comission pushing for an amendment to impose a ban on people from contesting polls from more than one seat.