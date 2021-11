India

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్‌కు చెందిన టాప్ ఫార్మాసూటికల్స్ సంస్థ భారత్ బయోటెక్‌ అభివృద్ధి చేసిన కోవాగ్జిన్ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ వస్తోంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ.. కోవాగ్జిన్‌కు అనుమతి ఇవ్వట్లేదు. ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్‌ను నిర్మూలించడానికి ఈ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన కోవాగ్జిన్ వ్యాక్సిన్‌ను అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వినియోగించడానికి అవసరమై అనుమతిని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మంజూరు చేయలేదు. మరింత అదనపు సమాచారాన్ని అందజేయాలంటూ భారత్ బయోటెక్‌ను ఆదేశించింది.

వైఎస్ జగన్‌ను ట్రెండ‌్‌ను ఫాలో అవుతున్న స్టాలిన్: పోలీసులకు వీక్లీ ఆఫ్: జీవో జారీ

English summary

Central Drugs Standard Control Organisation has approved extension of self life of Covaxin up to 12 months, from date of manufacture. This approval is based on the availability of additional stability data.