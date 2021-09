India

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్రం చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. జాతీయ రక్షణ అకాడమీ (NDA) లో మహిళలకు అవకాశం కల్పించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. మహిళల చేరికను అనుమతించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మహిళలను ఎన్‌డిఎలో చేర్చుకునేందుకు మంగళవారం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్రం బుధవారం సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసింది. ముగ్గురు సర్వీస్ చీఫ్‌లతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సుప్రీం కోర్టుకు తెలియజేసింది. ఎంతో కాలంగా ఎన్‌డిఏ లో స్థానం కోసం న్యాయ పోరాటం చేస్తున్న మహిళాలోకం పోరాటం ఫలించింది.

CBI స్వేఛ్చ ఉన్న పంజరపు చిలుక ; సీబీఐపై మద్రాస్ హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు ; కేంద్రానికి సూచనలు

English summary

The center made a historic decision. Center has decided to give women a chance in The National Defense Academy (NDA). The Central Government has decided to allow the inclusion of women. The Center on Wednesday informed the Supreme Court that it had decided on Tuesday to include women in the NDA. The apex court was told that the decision was taken after consultation with three service chiefs.