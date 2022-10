మెడిసిన్లపై క్యూఆర్ కోడ్... నకిలీలకు చెక్ పెట్టేలా కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం

India

మన జీవన శైలి విధానాల వల్ల, అనేక అనారోగ్య కారణాలతో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్న క్రమంలో ఇప్పుడు ప్రతీ ఇంట్లో మందుల వినియోగం అనివార్యంగా మారింది. అయితే మనం వాడుతున్న మందులు మంచివా కాదా? అవి నాణ్యమైనవేనా? నకిలీవా? వంటి అనేక అంశాలు వినియోగదారులకు తెలియవు. వైద్యులు మందులు రాయటం, మనం గుడ్డిగా తెచ్చుకుని వాడటం అలవాటైపోయింది. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం తీసుకొని వినియోగదారులు సైతం అసలు మందులు ఏవి? నకిలీ మందులు ఏవి అనేది గుర్తించేలా ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Center has taken a sensational decision to print QR code on medicines so that the authenticity of the medicines can be known, fake and perishable medicines can be checked. First, QR codes will be printed on 300 types of medicines.