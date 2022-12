కరోనా రిటర్న్: రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేసిన కేంద్రం- ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శులకు లేఖ

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: చైనాను అల్లకల్లోలానికి గురి చేస్తోన్న బీఎఫ్ 7 వేరియంట్ కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసుల నేపథ్యంలో- కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంటోంది. శరవేగంగా వ్యాప్తి చెందే లక్షణాలు ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన వేరియంట్ కావడం వల్ల తక్షణమే ముందు జాగ్రత్త చర్యలకు దిగింది. రాష్ట్రాలను సైతం అప్రమత్తం చేసింది. కోవిడ్ మార్గదర్శకాలు, నియమ నిబంధనలను జారీ చేసింది. ఈ మేరకు వైద్య ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి రాజేష్ భూషణ్ సూచనలు చేశారు.

English summary

Ministry of health directs all States/UTs to focus on 'Test-Track-Treat and Vaccination' and adherence of Covid19 appropriate behavior of wearing mask, maintaining hand hygiene and physical distancing.