ముందస్తుకు జగన్, కేసీఆర్ పరుగు- ఇక్కడ ఎస్- అక్కడ నో- మోడీ ఉద్దేశం అదేనా ?

India

oi-Syed Ahmed

తెలుగురాష్ట్రాల్లో ముందస్తు ఎన్నికలపై రాజకీయ పార్టీలు తలోరకంగా స్పందిస్తున్నా.. అనివార్యంగా ముందస్తు రాగాలు మాత్రం వినిపిస్తున్నాయి. ఇరు రాష్ట్రాల సీఎంలు కేసీఆర్, జగన్ ముందస్తుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో ఇద్దరికీ భిన్నమైన అనుభవాలు ఎదురవుతున్నాయి. దీంతో వీరిద్దరూ అంతే స్ధాయిలో తమదైన వ్యూహాలతో ముందుకు సాగిపోతున్నారు. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముందస్తు ఎన్నికల వ్యవహారం ఇప్పుడు జాతీయస్ధాయిలోనూ చర్చకు తావిస్తోంది.

English summary

central govt is seems to be favour for pre-polls in andhrapradesh and not in telangana with major political reasons.