క్రిప్టో కరెన్సీపై నిషేధం లేనట్లే-నియంత్రణ దిశగా కేంద్రం అడుగులు-పార్లమెంటులో బిల్లు

India

oi-Syed Ahmed

దేశంలో క్రిప్టో కరెన్సీని అనుమతించాలా వద్దా అనే విషయంలో సందిగ్దత కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయంగా పలు దేశాలు పాడుతున్న క్రిప్టో కరెన్సీని దూరంగా ఉంచడం ద్వారా సమస్యలు కొనితెచ్చుకోవడం ఎందుకని భావిస్తున్న కేంద్రం.. ప్రస్తుతానికి దానిపై నియంత్రణ విధిస్తే చాలని భావిస్తోంది. ఈ మేరకు పార్లమెంటులో క్రిప్టో కరెన్సీ నియంత్రణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్దమవుతోంది. ఈ నెల 29న ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో దీనిపై మరింత క్లారిటీ రానుంది.

English summary

the union government may not ban crypocurrency in the country but want to regulate it to check hawala transfers and terror funding.