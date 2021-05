National

oi-Syed Ahmed

పశ్చిమ బెంగాల్లో రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కాయి. ప్రధాని నరేంద్రమోడీ నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌కు హాజరు కాలేదనే కారణంతో బెంగాల్‌ సీఎస్‌ ఆలాపన్‌ బందోపాధ్యాయ్‌ను రీకాల్‌ చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకోవాలని సీఎం మమత కోరినా కేంద్రం పట్టించుకోలేదు. దీంతో సీఎస్‌ను ఢిల్లీ పంపరాదని మమత సర్కార్‌ నిర్ణయించింది. కేంద్ర హోంశాఖ ఆదేశాల మేరకు ఇవాళ ఆలాపన్‌ ఢిల్లీలో రిపోర్ట్‌ చేయాల్సిన నేపథ్యంలో మమత సర్కార్ నిర్ణయం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

English summary

West Bengal government has decided not to send Chief Secretary Alapan bandyopadhyay on central deputation in response to an order from the Union government, calling him back to Delhi.