ఆ దగ్గు సిరప్ లలో కోడైన్: బానిసలవుతున్న బాధితులు, నిషేధంపై జరుగుతుందిదే.. తస్మాత్ జాగ్రత్త!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్లో చాలామంది దగ్గుతో బాధపడేవారు ఉపశమనం కోసం దగ్గు సిరప్ లపై ఆధారపడుతూ ఉంటారు. అయితే ఓవర్ ది కౌంటర్ దగ్గు సిరప్ లు మీకు మంచి కంటే ఎక్కువ హాని చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇక దగ్గు సిరప్ తోనే దగ్గుకు ఉపశమనం అని భావించేవారు ముఖ్యంగా ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

English summary

It turns out that those cough syrups contain codeine, like Phensedyl or Corex which is a narcotic substance that many cough sufferers are addicted to. And there is a demand to ban such harmful cough syrups.