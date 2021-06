College girl:బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్లిన అమ్మాయి, పోలాల్లో ఆరు మంది గ్యాంగ్ రేప్, కులం అడ్డం !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/బరేలి/చెన్నై: ఇద్దరు కాలేజ్ స్నేహితులతో కలిసి సాయంత్రం యువతి స్కూటీలో బయటకు వెళ్లింది. ఊరి చివరిలోని ఓ దేవాలయం సమీపంలో నిలబడి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతున్న యువతి మీద కామాంధులు దాడి చేశారు. లాక్ డౌన్ టైమ్ లో నువ్వు బయటకు ఎందుకు వచ్చావు అంటూ నిందితులు ఆమె ప్రియుడి మీద దాడి చేశారు. యువతిని సమీపంలోని పోలంలోకి లాక్కెళ్లిన ఆరు మంది కామంధులు గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు. విషయం బయటకు తెలిస్తే నీ గ్యాంగ్ రేప్ వీడియోలు బయటపెట్టి నిన్ను చంపేస్తామని యువతిని బెదిరించడం కలకలం రేపింది. ప్రాణభయంతో యువతి వారం రోజుల తరువాత జరిగిన విషయం పోలీసులకు చెప్పడంతో ఈ దారుణం వెలుగు చూసింది.

English summary

College girl: A 19-year-old Dalit girl was allegedly gang-raped by six persons in Bareilly, Uttar Pradesh. The incident took place on May 31 when the girl was out on a Scooty ride with two of her friends. A case, however, was registered on Saturday, when the girl approached the local police.