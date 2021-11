College Girl: కాలేజ్ అమ్మాయి మీద ?, ఫోక్సో చట్టం కేసులో డాక్టర్ రజనీకాంత్ అరెస్టు, మేనేజర్ !

India

చెన్నై/కరూర్: ప్రముఖ సిటీలో ప్రైవేటు ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ రోగులకు చికిత్స చేస్తున్నాడు. ఆసుపత్రిలో చాలా మంది ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. దసరా పండుగకు కాకుండా దీపావళి పండుగ సందర్బంగా ఆసుపత్రిలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకు బోనస్ తో పాటు స్వీట్ బాక్స్ లు పంచిపెట్టారు. ఆసుపత్రిలో పని చేస్తున్న ఓ మహిళ ఆ రోజు బోనస్ తీసుకోవడానికి వెళ్లేదు. ఆ రోజు మహిళ కూతురికి ఫోన్ చేసిన డాక్టర్ మీ మమ్మి ఎక్కడ అని అడిగారు. మా బంధువులకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే వారిని చూడటానికి ఊరికి వెళ్లిందని ఆ అమ్మాయి చెప్పింది. నువ్వు ఆసుపత్రికి వచ్చి బోనస్ డబ్బుతో పాటు స్వీట్ బాక్స్ తీసుకెళ్లాలని డాక్టర్ చెప్పాడు. బోనస్ తీసుకోవడానికి ఆసుపత్రికి వెళ్లిన 17 ఏళ్ల ఇంటర్ చదువుతున్న అమ్మాయి మీద కామాంధుడైన డాక్టర్ తో పాటు అదే ఆసుపత్రి మేనేజర్ లైంగిక దాడి చెయ్యడంతో ఆసుపత్రి సిబ్బంది హడలిపోయారు. తప్పించుకుని తిరుగుతున్న ప్రముఖ డాక్టర్ రజనీకాంత్, మేనేజర్ ఫోక్సో చట్టం కింద అరెస్టు కావడం కలకలం రేపింది.

