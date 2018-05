లైవ్: ప్రమాణస్వీకారంపై 'స్టే' కి సుప్రీంలో కాంగ్రెస్, జేడీఎస్ పిటిషన్, కొనసాగుతున్న విచారణ

బెంగళూరు: మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉన్న తమను కాదని ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ వజుభాయ్ వాలా యడ్యూరప్పను ఆహ్వానినంచడంపై కాంగ్రెస్, జేడీఎస్ న్యాయపోరాటానికి సిద్దమయ్యాయి.ఈ మేరకు కాంగ్రెస్, జేడీఎస్ ల తరుపున న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. సుప్రీంకోర్టు రిజిస్ట్రార్ కు పిటిషన్ అందజేసిన సింఘ్వీ.. దీనిపై సత్వర విచారణ జరిపించాలని కోరారు.

యడ్యూరప్ప ప్రమాణ స్వీకారంపై స్టే ఇవ్వడంతో పాటు, బలనిరూపణకు ఇచ్చిన 15రోజుల గడువుపై కూడా స్టే ఇవ్వాలంటూ పిటిషన్ లో కాంగ్రెస్, జేడీఎస్ లు పేర్కొన్నాయి.

విచారణకు స్వీకరించిన సుప్రీం:

అత్యవసర విచారణ జరపాలంటూ కాంగ్రెస్, జేడీఎస్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై సుప్రీం అర్థరాత్రి తర్వాత 1.45గం.కి విచారణ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. జస్టిస్ ఏకె సిక్రీ, ఎస్ఏ బోబ్డే, అశోక్ భూషణ్ లతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ ను విచారించనుంది.

ఇదే అంశంపై కాంగ్రెస్, జేడీఎస్ ల తరుపు న్యాయవాది జావెద్ మాట్లాడుతూ.. 'బీజేపీ గెలిచింది 104స్థానాలు. అసెంబ్లీలో బలనిరూపణ ఎలా సాధ్యం?. స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలను కలుపుకున్నా అది సాధ్యపడదు. కాబట్టి నయానో.. భయానో.. కాంగ్రెస్, జేడీఎస్ ఎమ్మెల్యేలను లాగేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోంది.' అని పేర్కొన్నారు.

BJP has 104 seats,how will they prove majority on floor, even if they get some independent MLAs?Only way out is to bring Cong & JD(S) MLAs with them,either by using muscle power or buying MLAs. We have filed a petition urging Guv to give us a chance:Javed, lawyer,JD(S) & Congress pic.twitter.com/I4VXnlDkx4