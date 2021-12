ముంబైలో ఒమిక్రాన్ తో పాటు కరోనా కల్లోలం: తాజాగా 2510 కేసులు; మహాసర్కార్ ఉక్కిరిబిక్కిరి

India

oi-Dr Veena Srinivas

మహారాష్ట్రలో మళ్ళీ కరోనా కేసుల ఆందోళన కొనసాగుతుంది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కేసులు మంగళవారం నాడు 70 శాతం జంప్ చూశాయి. ఇక తాజాగా నేడు 2510 కొత్త కరోనా కేసులతో 82 శాతం ఎక్కువగా కరోనా కేసులను నమోదు చేసింది. కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరగడానికి ముంబై సిద్ధమవుతోందని తాజా పరిణామాలతో అర్థమౌతుంది. మళ్లీ మహారాష్ట్రలో కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర మంత్రి ఆదిత్య ఠాక్రే ఒక ప్రణాళికను రూపొందించడానికి ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు.

భారత్ లో 781ఒమిక్రాన్ కేసులు, ఢిల్లీలో అత్యధికం; రోజువారీ కోవిడ్ కేసులలోనూ 44శాతం జంప్

English summary

Along with Omicron variant, corona creates turmoil in Mumbai. Recently, 2510 corona cases were reported in Mumbai. The Maharashtra govt is conducted meetings and preparing plans with the latest conditions.