మళ్ళీ భారత్ లో కరోనా కేసుల ఉప్పెన .. 43 వేలకు పైగా కొత్త కేసులు, 4 లక్షలకు యాక్టివ్ కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. దేశ వ్యాప్తంగా మళ్లీ 40000 దాటి కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. కొంతకాలంగా రోజువారీ కరోనా కేసులలో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. గురువారం తాజాగా 43,263 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో భారతదేశ రోజువారీ కరోనా కేసులు14 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. గత 24 గంటల్లో మొన్నటితో పోలిస్తే దాదాపు ఆరు వేల కేసులు పెరగడం గమనార్హం. గత 24 గంటల్లో 338 మరణాలు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఇక దేశంలో యాక్టివ్ కేసులు మొత్తం కేసుల్లో 1.19 శాతంగా ఉన్నాయి.

డెల్టా వేరియంట్ యమా డేంజర్ .. వ్యాక్సిన్ల నిరోధక శక్తి కంటే డెల్టా వేరియంట్ కు 8 రెట్లు అధిక శక్తి

English summary

As of Thursday, there were 43,263 new cases. This has increased the daily corona cases in India by more than 14 per cent. In the last 24 hours, there has been an increase of nearly 6,000 cases compared to the previous day. The health ministry said 338 deaths had been reported in the past 24 hours. Active cases in the country accounted for 1.19 per cent of the total cases.