Corona Cases In India: మళ్ళీ భారీగా .. 37,593 కరోనా కొత్త కేసులు, 648 మరణాలు, కేరళలో పంజా !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. గత కొద్దిరోజులుగా కరోనా కేసుల ఊగిసలాట కనిపిస్తుంది. ఒకరోజు కేసులు భారీగా తగ్గితే, ఒకరోజు కేసులు భారీగా పెరుగుతున్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా గత 24 గంటల్లో భారతదేశం 37,593 కోవిడ్-19 కేసులను నమోదు చేసింది. ఇది నిన్నటి సంఖ్య (25,467) కంటే 47.6 శాతం ఎక్కువ. మరణాలు కూడా అధికంగా నమోదయ్యాయి. దేశం 648 మరణాలను గత 24 గంటల్లో నమోదుచేసింది. ఇది నిన్న నివేదించిన 354 మరణాల నుండి భారీ పెరుగుదలగా కనిపిస్తుంది.

ఆల్ఫా వంటి వేరియంట్ ల కంటే డెల్టా వేరియంట్ ఎక్కువ వేగంగా వ్యాప్తి ; స్టడీస్ చెప్తున్న కారణాలివే !!

India has registered 37,593 Covid-19 cases in the last 24 hours. This is 47.6 per cent higher than yesterday's figure (25,467). Deaths were also high. The country recorded 648 deaths in the last 24 hours. This appears to be a huge increase from the 354 deaths reported yesterday.