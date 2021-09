భారత్ లో కరోనా : కొత్త కేసులు,మరణాల్లో బిగ్ రిలీఫ్ ; తాజాగా 27,254 కొత్త కేసులు, 219 మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. గత 24 గంటల్లో కరోనా కేసులు, మరణాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 27,254 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి, ఇది నిన్నటి కేసులతో పోలిస్తే 4.6 శాతం తక్కువ. నిన్న ఒక్క రోజే దేశం 219 మరణాలను నివేదించింది.

English summary

The corona epidemic boom continues in India. Corona cases and deaths have dropped significantly in the last 24 hours. India recorded 27,254 new cases in the last 24 hours, 4.6 per cent lower than yesterday. The country reported 219 deaths in a single day yesterday.