భారతదేశంలో కరోనా ఉగ్రరూపం: 2లక్షలకు చేరువగా కొత్తకేసులు; 5వేలకు చేరువగా ఒమిక్రాన్ కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. నిన్న కాస్త తగ్గినట్టు అనిపించినా కరోనా కేసులు ఈ రోజు మళ్ళీ ఉధృతంగా కొనసాగాయి. రెండు లక్షలకు చేరువగా భారతదేశంలో రోజువారీ కరోనా కేసులు నమోదవుతున్న పరిస్థితి ఉంది.

English summary

In the last 24 hours, 1,94,720 new Covid cases were reported in India. There were 15.8 per cent higher than yesterday's 1.68 lakh cases. So far Omicron variant cases have been reaching 5 thousand cases. 442 people have died in the last 24 hours .