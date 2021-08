భారత్ లో కరోనా .. తాజాగా 40,134 కొత్త కేసులు, 422 మరణాలు, టాప్ 10 రాష్ట్రాలివే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతూనే ఉంది .గత కొద్ది రోజులుగా ప్రతిరోజు 40 వేలకుపైగా కరోనా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. కరోనా థర్డ్ వేవ్ ముంచుకొస్తుందని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం కరోనా ప్రభావిత రాష్ట్రాల పై దృష్టిసారించింది. ఇదిలా ఉంటే గత 24 గంటల్లో 40,134 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదు కావడంతో భారతదేశంలో మొత్తం కరోనావైరస్ కేసుల సంఖ్య సోమవారం 3,16,95,958 కి చేరింది. ఈ సంఖ్య రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటును 2.8 శాతానికి తీసుకు వెళ్ళింది.

ముంచుకొస్తున్న కరోనా థర్డ్ వేవ్ ముప్పు .. ఏపీ ఆస్పత్రుల్లో పెరుగుతున్న చేరికలు, తెలంగాణాలోనూ తస్మాత్ జాగ్రత్త

English summary

India’s cumulative tally of coronavirus cases reached 3,16,95,958 on Monday with 40,134 new infections recorded in the last 24 hours. The numbers took the daily positivity rate to 2.8 per cent. At present, there are 4,13,718 active Covid-19 cases, which is 1.3 per cent of the total infections.