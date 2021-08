Corona in India : 36 వేలకు పైగా కొత్త కేసులు, 530 మరణాలు, ఆ రాష్ట్రంలోనే 59శాతం కేసులు !!

India

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. గత కొద్ది రోజులుగా భారతదేశంలో కరోనా కేసులలో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా గత 24 గంటల్లో భారత్ లో 36,401 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, భారతదేశంలో కరోనా కేసుల మొత్తం సంఖ్య గురువారం 32,322,258 కి పెరిగింది. గత 24 గంటల్లో 530 మంది కరోనా సోకిన రోగులు మరణించారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు మొత్తం నమోదైన మరణాల సంఖ్య 433,049 కి చేరుకుంది.

కరోనా విలయ తాండవం : 142 దేశాల్లో డెల్టా కేసులు, డేంజర్ లిస్ట్ లో భారత్ : డబ్ల్యూహెచ్ఓ

Corona cases in India have been fluctuating over the past few days. In the last 24 hours, 36,401 new cases of coronavirus have been reported in India. The total number of corona cases in India rose to 3,23,22,258 . 530 corona infected patients have died in the last 24 hours. This brings the total death toll so far to 433,049.