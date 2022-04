భారత్ లో కరోనా టెన్షన్; 14,241కు పెరిగిన యాక్టివ్ కేసులు; తాజా పరిస్థితి ఇదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారత దేశంలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులతో ఆందోళన కొనసాగుతోంది. మూడు రోజులుగా రెండు వేలకు పైగా కరోనా కేసులు నమోదవుతున్న తీరు దేశంలో మళ్ళీ కరోనా డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తుంది అన్న ఆందోళనకు కారణంగా మారుతుంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 2,451 కొత్త కరోనావైరస్ ఇన్‌ఫెక్షన్లు నమోదవడంతో, భారతదేశంలో మొత్తం కోవిడ్-19 కేసుల సంఖ్య 4,30,52,425కి పెరిగింది.

English summary

The manner in which over two thousand corona cases have been reported in India for three days . There have been 2,451 new cases and 54 deaths in India in the last 24 hours.