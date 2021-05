COVID-19: కరోనా కాలింగ్ బెల్ ఎప్పడు వేస్తుందో ? ఏమో ? ఐటీ హబ్ లో కొత్తగా ?, పర్వాలేదు కానీ !

National

బెంగళూరు: కరోనా వైరస్ ఎవరి ఇంటి కాలింగ్ బెల్ ఎప్పుడు వేస్తుందో ఏమో ? చెప్పడం ఎవ్వరికి సాధ్యం కావడం లేదు. కరోనా వైరస్ (COVID-19) మహమ్మారి దెబ్బతో ఐటీ హబ్ బెంగళూరు సిటీతో పాటు కర్ణాటక ప్రజలకు కంటి మీద కనుకులేకుండా బతుకుతున్నారు. ఎప్పుడు ఏరూపంలో కరోనా వైరస్ వచ్చి కాలింగ్ బెల్ వేస్తుందో అర్థం కాకపోవడంతో ప్రజలు అయోమయానికి గురౌతున్నారు. కర్ణాటకలో నమోదైన కొత్త కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పర్వాలేదు ? అనిపించినా ప్రజలు మాత్రం ఆందోళన చెందుతూనే ఉన్నారు. ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో లాక్ డౌన్ దెబ్బతో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య తగ్డడంతో ప్రజలు కొంచెం ఊపిరిపీల్చుకున్నా మేము ఇంకా ప్రశాంతంగా మాత్రం లేమని స్థానికులు అంటున్నారు.

COVID-19: Karnataka has reported 31,531 new cases of COVID-19 and 403 fatalities, taking the total number of infections to 22,03,462 and deaths to 21,837 so far, the Health Department said in Bengaluru on Sunday.