Hospital: కోవిడ్ పాజిటివ్, ఆంటీని రేప్ చేసిన నర్సు, 24 గంటల్లో మృతి, సీక్రెట్ గా మొత్తం చెప్పి !

భోపాల్/ చెన్నై: కరోనా వైరస్ (COVID-19) మహమ్మారి నుంచి మా ప్రాణాలు కాపాడు దేవుడా అంటూ కోరుకోని ప్రజలు ఎవరైనా ఉన్నారంటే లేరు అని టక్కున మనం ఒక్కరి పేరు కూడా చెప్పే పరిస్థితిలో లేము. కరోనా పాజిటివ్ తో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరిన మహిళ ఆమె ప్రాణాలు కాపాడాలని అక్కడి వైద్యులకు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టింది. తల్లి వయసు ఉన్న ఆ మహిళ మీద ఓ కామాంధుడు కన్ను వేశాడు. కోవిడ్ పాజిటివ్ తో ఆమె చికిత్స పొందుతున్నదని అదే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పని చేసే మేల్ నర్సుకు తెలిసింది. పీకలదాక మద్యం సేవించిన ఆ మేల్ నర్సు ఆంటీ అందంగా ఉందని, కోవిడ్ నన్ను ఏమీ చెయ్యేదని ఆమె మీద అత్యాచారం చేసి కామం తీర్చుకున్నాడు. ఆసుపత్రి ఉద్యోగి అయిన మేల్ నర్సు రేప్ చెయ్యడంతో ఆమె షాక్ కు గురైయ్యింది. వెంటిలేటర్ మీద చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో పోలీసులకు, అక్కడి డాక్టర్లకు జరిగిన విషయం మొత్తం, సీక్రెట్ గా చెప్పిన ఆమహిళ అత్యాచారం జరిగిన 24 గంటల్లోపే ప్రాణాలు వదలడం కలకలం రేపింది.

English summary

A COVID-19 patient was allegedly raped by a male nurse at a government hospital in Bhopal, Madhya Pradesh, the police said on Thursday. The woman breathed her last within 24 hours. The 43-year-old woman was undergoing treatment at the Bhopal Memorial Hospital and Research Centre on April 6.