ఢిల్లీలో డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తున్న వాయు కాలుష్యం, గాలి నాణ్యత ఎంతగా క్షీణించింది అంటే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం మరింత పెరిగింది. వాయు కాలుష్యం ఢిల్లీని పట్టి పీడిస్తున్న ప్రధాన సమస్యలలో ఒకటిగా మారింది. వాయు కాలుష్యం నివారించడానికి ఢిల్లీ సర్కారు చేయని ప్రయత్నం అంటూ లేదు. ఇక దీపావళి పండుగ సమయంలో వాయు కాలుష్యం మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో మరింత ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంది. ఇప్పటికే దీపావళికి బాణాసంచా కాల్చడాన్ని, అమ్మడాన్ని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం నిషేధించింది. ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం నియంత్రించడానికి కేంద్రం ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా పరిస్థితుల్లో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు.

ఢిల్లీ సమీపంలోని 14 జిల్లాలలో బాణాసంచా బ్యాన్ చేసిన హర్యానా ; కొన్ని జిల్లాల్లో గ్రీన్ క్రాకర్స్ కు అనుమతి !!

English summary

Diwali in Delhi begins with danger bells on a "hazardous" air-quality mark. Entire NCRs AQI has declined to 'hazardous' category with Noida topping the chart with 526, followed by Delhi's Pusa Road at 505.