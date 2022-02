కుమార్తె కులాంతర వివాహం; భార్య, మరో ఇద్దరు కూతుళ్ళను హతమార్చి.. తండ్రి ఆత్మహత్య

India

శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందిన నేటి రోజుల్లోనూ కులాలు, మతాలు పట్టింపుతో సొంత కుటుంబాలనే కడతేరుస్తున్న వారు లేకపోలేదు. తాజాగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని నాగపట్నం జిల్లాలో జరిగిన ఉదంతం అందుకు అద్దం పడుతోంది. తన కుమార్తె షెడ్యూల్డ్ కులానికి చెందిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోవడంతో కలత చెందిన ఓ వ్యక్తి, తమిళనాడులోని నాగపట్నం జిల్లాలో తన భార్య మరియు మైనర్‌తో సహా ఇద్దరు కుమార్తెలను హత్య చేసి, ఆపై ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు.

A man who was upset that his daughter was marrying a man of a Scheduled Caste has killed his two daughters, including his wife and a minor, in Nagapattinam district of Tamil Nadu and then committed suicide, police said.