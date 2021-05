కోవిడ్ చికిత్సలో తప్పిదాల వల్లే బ్లాక్‌ ఫంగస్-అవేంటో తెలిస్తే షాక్‌- చివరికి అంటువ్యాధిగా

National

oi-Syed Ahmed

కోవిడ్ సెకండ్‌వేవ్‌తో అల్లాడుతున్న భారత్‌లో ఇప్పుడు బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ భయాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కోవిడ్ రోగుల్ని, కోవిడ్‌ నుంచి కోలుకున్న వారిని కూడా పొట్టనబెట్టుకుంటున్న ఈ బ్లాక్‌ ఫంగస్‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం రాష్ట్రాల్ని అప్రమత్తం చేస్తోంది. బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ను గుర్తించదగిన వ్యాధిగా ప్రకటించాలని రాష్ట్రాల్ని తాజాగా కేంద్రం కోరింది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ పుట్టుకకు దారి తీస్తున్న కారణాలపై జరిగిన పరిశోధనల్లో కరోనా చికిత్సలో లోపాలే ఇందుకు కారణమని తేలింది.

English summary

Black fungus is found within our homes, and is caused by exposure to mucor mould, which is commonly found in soil, animal dung, rotting wood, plant material, manure and decaying fruits and vegetables.