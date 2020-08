National

ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ నేతృత్వంలోని ఆప్ ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచకూడదని నిర్ణయించింది. విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచకూడదన్న నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇది వరసగా ఆరవసారి కావడం విశేషం. ఈ మేరకు ఆగష్టు 28న ఢిల్లీ విద్యుత్ నియంత్రణ కమిషన్ ఒక ప్రకటన చేసింది. కరోనావైరస్‌ మహమ్మారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఢిల్లీ నగరంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడం లేదని ప్రకటన చేసింది.

ఇక ఈ ప్రకటన రాగానే సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ట్వీట్ చేశారు. ఢిల్లీ నగరవాసులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గత ఆరేళ్లుగా ఒక్క పైసా కూడా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఢిల్లీ నగరంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదని ట్వీట్ చేశారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ ఛార్జీలను కూడా తగ్గించిందని చెప్పారు. ఇది చారిత్రాత్మకం అని అన్నారు. ఢిల్లీలో నిజాయితీతో కూడిన ప్రభుత్వాన్ని మీరు అధికారంలో ఉంచారు కాబట్టే అది సాధ్యమైందన్నారు.

కరోనావైరస్ నేపథ్యంలో మార్చి నెలలో విద్యుత్ ఛార్జీల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండబోదని చెప్పిన డీఈఆర్‌సీ.. పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలకు రెవిన్యూ సమకూరలేదని పేర్కొంది. ఇలా రెవిన్యూ రాని విద్యుత్ కంపెనీల్లో బీఎస్ఈఎస్ రాజధాని పవర్ లిమిటెడ్ (బీఆర్‌పీఎల్) , బీఎస్ఈఎస్ యమున పవర్ లిమిటెడ్ (బీవైపీఎల్), టాటా పవర్ ఢిల్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిమిటెడ్ (టీపీడీడీఎల్), మరియు న్యూఢిల్లీ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ (ఎన్‌డీఎంసీ). 2013లో కూడా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అధిక విద్యుత్ చార్జీల పై నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ బిజిలీ-పానీ సత్యాగ్రహ పేరుతో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేశారు. అధికారంలోకి వస్తే దేశంలోనే అతి తక్కువ విద్యుత్ ఛార్జీలు అమలు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి రాగానే ఏకంగా 50శాతం మేరా విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించారు.

