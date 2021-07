ఢిల్లీలో కోవిషీల్డ్ నో స్టాక్ .. చాలా వ్యాక్సిన్ కేంద్రాలు షట్ డౌన్, కేంద్రానికి మనీష్ సిసోడియా ప్రశ్న !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వ్యాక్సిన్ల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. ఢిల్లీలో వ్యాక్సిన్ ల కొరత కారణంగా ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న అనేక టీకా కేంద్రాలు నేడు మూసివేయబడ్డాయి. ఎందుకంటే ఢిల్లీ నగరంలో కోవిషీల్డ్ కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ స్టాక్‌ అయిపోయినట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా తెలిపారు. ఢిల్లీలో సోమవారం రాత్రి 10 గంటల వరకు కేవలం 36,310 వ్యాక్సిన్ మోతాదులను మాత్రమే ఇవ్వగలిగారు, దీనికి ముందు రోజుకు సగటున 1.5 లక్షల వ్యాక్సిన్ మోతాదులను అందించారు.

ఇండియాలో వ్యాక్సిన్ల కొరత, పొంచి ఉన్న కరోనా ముప్పు.. ఏయే రాష్ట్రాలలో తీవ్రమైన కొరత ఉందంటే !!

