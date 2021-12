దడ పుట్టిస్తున్న డెల్మీక్రాన్: ఒమిక్రాన్ కొనసాగుతుండగానే షాకింగ్ న్యూస్; డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చెప్తుందో?

India

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. కరోనా మహమ్మారి కొత్త వేరియంట్ లతో మానవ సమాజం మీద దాడి చేస్తోంది. కరోనా మహమ్మారిని కట్టడి చేయడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. మహమ్మారిపై పోరాటానికి వ్యాక్సిన్లను తయారుచేయడంలో, మందులను అందించడంలో ప్రపంచ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ పరిశోధనలు జరుపుతూనే ఉంది.

English summary

Dr Shashank Joshi, a member of the Covid-19 Task Force in Maharashtra, commented that Delmicron cases were being registered in the US and Europe. This news is now causing concern even before the fear of Omicron is gone.