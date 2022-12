Devadasi: దేవుడికి 22 ఏళ్ల అమ్మాయిని ఇచ్చేసిన ఫ్యామిలీ, 40 ఏళ్ల క్రితం నిషేధించినా ?

India

బెంగళూరు/కోప్పళ: ఓ రాష్ట్రంలో దేవదాసీ వ్యవస్థ సజీవంగా ఉందని వెలుగు చూసింది. 22 ఏళ్ల యువతిని ఆమె తల్లిదండ్రులు దేవుడికి సమర్పించి ఆమెను దేవదాసిని చేసేశారు. దేవదాసి కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటికే ముగ్గురిని అరెస్టు చేశామని, కేసు విచారణలో ఉందని కోప్పళ పోలీసులు అంటున్నారు. దేవదాసీ వ్యవస్థను నిషేధించి 40 ఏళ్లు గడుస్తున్నా నేటికీ ఈ దుర్మార్గపు విధానం కొనసాగుతుండటం సిగ్గుచేటు అని ప్రజలు మండిపడుతున్నారు.

Devadasi system is alive and well in the state and a 22-year-old girl in Koppal in Karnataka was offered to God by her parents.