డాక్టర్స్ డే : కరోనాపై నిస్వార్ధ దేవదూతల వీరోచిత పోరాటం; ప్రధాని మోడీతో పాటు ప్రముఖుల కితాబు !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఈ రోజు జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం సందర్భంగా దేశంలోని రాజకీయ ప్రముఖులు, ఇతర రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులందరూ వైద్యులు దేశ ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడం కోసం అందిస్తున్న సేవలను కొనియాడుతున్నారు. తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి కరోనా మహమ్మారి పై పోరాటం సాగిస్తున్న వైద్యులను ప్రశంసిస్తున్నారు. గతేడాది కరోనా మహమ్మారి దేశంలో ప్రబలిన నాటినుండి నిరంతరాయంగా సేవలందిస్తున్న వైద్యులకు జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు చెబుతూ వైద్యులు చేస్తున్న నిరుపమానమైన సేవలను కీర్తిస్తున్నారు.

డాక్టర్స్ డే : ప్రాణాలకు తెగించి కరోనా మహమ్మారిపై అవిశ్రాంతంగా పోరాడుతున్న డాక్టర్లకు సెల్యూట్ !!

English summary

Today marks Doctor's Day as politicians and celebrities across the country salute doctors and frontline health workers who have been working tirelessly since last year on the corona epidemic. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, President of India Ram Nath Kovind, Vice President of India Venkaiah Naidu, Union Health Minister Harsha Vardhan and others lauded the heroic efforts of doctors to serve humanity regardless of inequality. They praised doctors are as selfless angels.