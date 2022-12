చంద్రబాబు, కేసీఆర్ సేమ్ టూ సేమ్ ? పొరుగున మైండ్ బ్లాంక్ ! సాలిడ్ అజెండా కరవు?

India

oi-Syed Ahmed

వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న తెలంగాణలో ఏపీ విపక్ష నేత చంద్రబాబు తాజాగా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అలాగే తెలంగాణలో తన ప్రాంతీయ పార్టీ టీఎర్ఎస్ ను జాతీయపార్టీ బీఆర్ఎస్ గా మార్చిన కేసీఆర్ పొరుగు రాష్ట్రం ఏపీలో తొలిసారిగా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు. దీంతో వీరిద్దరి ఎంట్రీల విషయంలో ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కనిపించడం లేదు. అయితే రాజకీయంగా అజెండాలు సెట్ చేసుకునే విషయంలో మాత్రం వీరిద్దరికీ ఇబ్బందులు తప్పేలా లేవు. అదెలాగో చూద్దాం..

English summary

