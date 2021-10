drugs case: బొంబాయి హైకోర్టులో ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ పిటీషన్ పై వాదనలు; విచారణ రేపటికి వాయిదా !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు కీలక మలుపులు తిరుగుతుంది. కేసులో కొత్త కొత్త ఆరోపణలు, సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కానీ ఆర్యన్ ఖాన్ కు మాత్రం ఈ కేసు లో బెయిల్ రావటం లేదు. ఈ రోజు ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ అభ్యర్థనపై బాంబే హైకోర్టులో విచారణ కొనసాగింది. ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ లో డ్రగ్స్ పట్టుబడిన కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ ను అక్టోబరు రెండవ తేదీన నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో అధికారులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటినుండి ఇప్పటివరకు ఆర్యన్ ఖాన్ కు కు బెయిల్ రాకుండా నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో అధికారులు అడ్డుపడుతున్నారు.

డ్రగ్స్ కేసులో భారీ ట్విస్ట్; సమీర్ వాంఖడే పై ఎన్సీబీ విజిలెన్స్ విచారణ; 25 కోట్ల లంచం ఆరోపణల ఎఫెక్ట్ !!

English summary

The trial of Aryan Khan's bail plea continues in the Bombay High Court today. Mukul Rohatgi argued the case on behalf of Aryan Khan. The case was adjourned till tomorrow. The trial is set to resume at 2.30pm on Wednesday