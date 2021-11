డ్రగ్స్ కేంద్రంగా గుజరాత్: మళ్ళీ భారీగా డ్రగ్స్; రూ.600 కోట్ల విలువైన హెరాయిన్‌ స్వాధీనం, ప్రతిపక్షాల రచ్చ!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశం మాదకద్రవ్యాలకు అడ్డాగా మారుతోందా? నిత్యం అనేకచోట్ల పట్టుబడుతున్న డ్రగ్స్ అందుకు ఊతమిస్తాయా? ఒకపక్క కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దక్షిణాది రాష్ట్రాల అభివృద్ధి మండలి సమావేశం లోనూ డ్రగ్స్ కట్టడి చేయడానికి ప్రాధాన్యతనివ్వాలని చెప్పడం వెనుక ఆంతర్యం అదేనా అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

Drugs fear to the country. Within hours of Amit Shah's call to crack down on drugs, drugs were once again seized heavily in Gujarat. ATS, local police seize Rs 600 crore worth of heroin. Criticism raised that Gujarat has become Drugs Capital of India.