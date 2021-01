జయలలిత నెచ్చెలి డిశ్చార్జ్..అయినా: హైదరాబాద్ లేదా బెంగళూరులో రెస్ట్: చెన్నై వెళ్లడంపై

National

బెంగళూరు: తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జే జయలలిత అనుంగు నెచ్చెలి, ఉద్వాసనకు గురైన ఏఐఏడీఎంకే అధి నాయకురాలు వీకే శశికళ.. డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. కొద్దిసేపటి కిందటే ఆమె బెంగళూరులోని విక్టోరియా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అక్రమాస్తుల కేసులో నాలుగేళ్ల పాటు జైలు శిక్షను అనుభవించిన శశికళకు కరోనా వైరస్ సోకింది. ఫలితంగా- జైలు నుంచి విడుదలైన వెంటనే ఆమె చెన్నైకి బయలుదేరి వెళ్లలేకపోయారు. ఆమెను విక్టోరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అక్కడ చికిత్స అనంతరం ఆమె డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఈ సమయంలో దినకరన్ ఆమె వెంటే ఉన్నారు. ఆసుపత్రి నుంచి నేరుగా బెంగళూరు శివార్లలోని నంది హిల్స్ సమీపంలోని ఓ రిసార్ట్‌కు వెళ్తారని తెలుస్తోంది. అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటారని, సోమవారం నాడు చెన్నైకి వెళ్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. కరోనా వైరస్ బారిన పడటం వల్ల ఈ నెల 21వ తేదీన బెంగళూరులోని పరప్పన అగ్రహార కేంద్ర కారాగారం అధికారులు ఆమెను విక్టోరియా ఆసుపత్రికి తరలించిన విషయం తెలిసిందే. అక్కడే ఉంటూ చికిత్స పొందారు.

#WATCH | Expelled AIADMK leader VK Sasikala discharged from Victoria Hospital in Bengaluru, Karnataka.



She was admitted to the hospital with the complaint fever last week and was later diagnosed with COVID-19. pic.twitter.com/AyapUI4Y1T