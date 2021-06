Instagramలో ప్రమాదకర bug -దాన్ని గుర్తించిన 21ఏళ్ల మయూర్‌ -వెంటనే రూ. 22లక్షలిచ్చిన Facebook

India

oi-Madhu Kota

టెక్ జమానా ముందుకు పొతున్నకొద్దీ సైబర్ నేరారాలకు అంతు లేకుండా పోతున్నది. ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాను సాధనంగా వాడుకుంటూ వేల మంది కేటుగాళ్లు అమాయకులను మోసం చేస్తోన్న ఉదంతాలు ఇటీవల పెరిగాయి. సైబర్ నేరాలను నివారించడానికి టెక్ సంస్థలు తమ వంతుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ అందులోని లోపాలను ఆసరగా చేసుకుని నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. నేరాల అదుపునకు సంస్థలతోపాటు ప్రైవేటు వ్యక్తులు, హ్యాకర్లు, ఐటీ డెవలపర్లు సైతం కీలక ప్రయత్నాలు చేస్తుండం తెలిసిందే. అలా ప్రఖ్యాత ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ లో అత్యంత ప్రమాదరక బగ్ ను కనిపెట్టి భారీ మొత్తంలో పారితోషికాన్ని కొట్టేశాడో యువకుడు..

Etelaపై Jagan ఆగ్రహం -KCR బర్రెలు తినేవాడైతే నువ్వు గొర్రెలు తినే రకమంటూ -BJP, Modiపైనా ఫైర్

English summary

Facebook has awarded Rs 22 lakh to an Indian hacker or developer for discovering malicious bugs on the Instagram app. The bug that was discovered allowed anyone to view archived posts, Stories, Reels and IGTV without following the user, even when the profile is private. Although Facebook had now addressed the issue, the bug if remained untouched would have let hackers gain illegal access to the private pictures, videos of users without following them.