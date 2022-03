Family: కొడుకు, కోడలు, ఇద్దరు పిల్లలను సజీవదహనం చేసిన తండ్రి, కోడలు తెచ్చిన తంటా, ఆస్తిలో !

India

oi-Mallikarjuna

కొచ్చి: కొడుకును గారాభంగా పెంచిన తండ్రి అతను ఏమి అడిగినా కాదనకుండా తీసిచ్చి బాగా పెంచాడు. తల్లిదండ్రులు అంటే కొడుక్కి కూడా చాలా ప్రేమ, మర్యాదా, గౌరవం ఉండేది. పెళ్లి వయసు వచ్చిన కొడుక్కి పెళ్లి చెయ్యాలని తల్లిదండ్రులు అకున్నారు. కొడుక్కి నచ్చిన అమ్మాయితో వివాహం జరిపించాడు. వివాహం చేసుకున్న తరువాత కొడుకులో మార్పులు వచ్చాయి. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తరువాత కొడుకులో ఇంకా తేడాలు కనిపించడంతో అతని తండ్రి ఆవేదన చెందాడు. ఇదే సమయంలో తనకు ఆస్తిలో వాటా కావాలని, నేను అడిగినంత ఆస్తి ఇవ్వాలని కొడుకు డిమాండ్ చేశాడు. తన కొడుకు మంచోడే, కాని కోడలి మాటలు విని తన కొడుకు పూర్తిగా మారిపోయాడని అతని తండ్రి బంధువులు, స్నేహితుల దగ్గర విచారం వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చాడు.

రానురాను తండ్రి కొడుకుల మద్య ఆస్తి విషయంలో గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. ఇప్పటికే ఆస్తిలో కొడకుకు వాటా ఇచ్చినా కనీసం తనకు కొడుకు, కోడులు తిండి పెట్టడం లేదని, నీళ్లు కూడా ఇవ్వడం లేదని తండ్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. నేను చచ్చినా నీకు ఆస్తిలో వాటా ఇవ్వనని తండ్రి తేల్చి చెప్పాడు. ఇదే విషయంలో గొడవలు ముదిరిపోయాయి. చివరికి కొడుకు, కోడలు, వాళ్లు ఇద్దరు పిల్లలు నిద్రపోతున్న సమయంలో కిటీకిలో నుంచి వారు నిద్రపోతున్న రూమ్ లో పెట్రోల్ పోసిన తండ్రి నిప్పంటించడంతో నలుగురు సజీవదహనం అయ్యారు. కొడుకు ఇంటికి తండ్రి నిప్పంటించడంతో అతని ఇల్లు కూడా బూడిద కావడం కలకలం రేపింది.

English summary

Family: A 79-year old man killed his son, daughter-in-law and two grandchildren by setting fire to their house over a property dispute in the Cheenikuzhi area of Idukki district in Kerala.