కేరళలో ఐదు కొత్త ఒమిక్రాన్ కేసులు; 29కి చేరిన కేసుల సంఖ్య: మంత్రి వీణాజార్జ్ వెల్లడి

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశాన్ని ఇప్పుడు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వణికిస్తోంది. ఒమిక్రాన్ కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న తీరు థర్డ్ వేవ్ వస్తుందన్న ఆందోళనకు కారణం గా మారింది. ఇక తాజాగా గురువారం నాడు కేరళ రాష్ట్రం మరో ఐదు కొత్త కోవిడ్-19 ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు నమోదు చేసింది. దీంతో ఇప్పటి వరకూ కేరళ రాష్ట్రంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 29కి చేరుకుంది. కొత్త రోగులలో నలుగురు ఎర్నాకులంలోని కొచ్చిన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చిన వారిని ఆరోగ్య మంత్రి వీణా జార్జ్ తెలిపారు. ఐదవ రోగి బెంగళూరు నుండి కోజికోడ్ విమానాశ్రయానికి వచ్చారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం వారందరిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు కేరళ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వీణా జార్జ్ వెల్లడించారు.

English summary

Kerala health Minister Veena George said on Thursday Five new Omicron cases were reported in Kerala and the Number of cases reached 29. Kerala govt taking precautions to control omicron.