కొత్తగా ఫ్లూరోనా ఫియర్: ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఫ్లూరోనా మొదటి కేసు నమోదు; లక్షణాలివే

ప్రపంచాన్ని కొత్త కొత్త ఆరోగ్య సమస్యలు పట్టిపీడిస్తున్నాయి. ఇటీవల కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ విజృంభిస్తుంది అని వార్తలు వచ్చిన తర్వాత, డెల్టా వేరియంట్ తో పాటుగా ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కూడా కలిసి డెల్మీక్రాన్ వేరియంట్ గా రూపాంతరం చెందినట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి. అంతకుముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోవిడ్ తో పాటుగా డెంగ్యూ జ్వరం కలిసి కోవిడెంగ్యూ కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయని వైద్యులు వెల్లడించారు. కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు ఇలా కొత్త కొత్త పేర్లతో కొత్త కొత్త జబ్బులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విలయ తాండవం చేస్తున్నాయి.

దడ పుట్టిస్తున్న డెల్మీక్రాన్: ఒమిక్రాన్ కొనసాగుతుండగానే షాకింగ్ న్యూస్; డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చెప్తుందో?

Israel has recorded its first case of 'flurona'- the double infection from Covid and flu. The name is a mix of the words flu and coronavirus.woman who recently gave birth was not vaccinated tested positive for both.