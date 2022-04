భారత్ లో ఫోర్త్ వేవ్ భయం: 2వేలనుదాటి కరోనాకేసుల కల్లోలం; ఒకేరోజులో 90శాతం పెరుగుదల

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. నిన్నా మొన్నటి వరకు కరోనా కేసులు తగ్గినట్టే భావించినా , ప్రస్తుతం కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరగడం ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. కొత్త కేసులు ఒక రోజు 90 శాతం పెరగడంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాయి. కేసులలో పెరుగుదలతో దేశంలో కరోనా ఫోర్త్ వేవ్ భయం పట్టుకుంది.

English summary

Fear of the Fourth Wave in India. The turmoil of corona cases in the country continues. The concern began with the registration of 2,183 cases in the last 24 hours. An increase of 90% of cases is seen in a single day.