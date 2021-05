Friend wife: ఫ్రెండ్ కు ట్రైనింగ్, బెడ్ రూమ్ లో మసాజ్ చేస్తానని ఫ్రెండ్ భార్యకు ఏం చేశాడంటే ?

National

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/చెన్నై: NAVY (నౌకాదళం)లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న ఇద్దరు ఉద్యోగులు కలిసి ఫ్లాట్ లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఒకరికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. వివాహం చేసుకున్న ఉద్యోగికి వేరే రాష్ట్రంలో ట్రైనింగ్ కోసం వెళ్లాడు. అదే సమయంలో అపార్ట్ మెంట్ లో ట్రైనింగ్ కు వెళ్లిన ఉద్యోగి భార్య, మరో ఉద్యోగి ఉన్నారు. తనకు ప్రొమోషన్ వచ్చిందని స్నేహితుడి భార్యకు చాక్లెట్లు ఇచ్చాడు. తల నొప్పిగా ఉందని ఆమె పెయిన్ కిల్లర్ మాత్రలు వేసుకుని బెడ్ రూమ్ లో పడుకొని ఉంది. మీకు జండూబామ్ తో తలకు మసాజ్ చేసే తలనొప్పి చిటెకలో తగ్గిపోతుందని మసాజ్ చేసిన భర్త ఫ్రెండ్ ఆమెకు ఎక్కడంటే అక్కడ ఆయిల్ మసాజ్ తో పాటు అన్నీ చేసేసి అతని కామం తీర్చుకున్నాడు. విషయం బయటకు తెలిస్తే నీ భర్త నన్ను చంపేశాడని డెత్ నోట్ రాసిపెట్టి నేను రివాల్వర్ తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని, నీ భర్త జైలుకు పోతాడని, తరువాత నీ బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోతుందని ఫ్రెండ్ భార్యను బెదిరించడంతో ఆమె మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. తరువాత కథ సినిమా ట్విస్ట్ లతో అనేక మలుపులు తిరిగింది.

Friend wife: In yet another incident of sexual assault, a Navy personnel’s wife was allegedly raped by his colleague at their shared rented flat in Maharashtra’s Mumbai. The crime occurred last month but came to light on May 17 when the accused was arrested following a complaint by the affected woman in Mumbai.