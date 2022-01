ఢిల్లీలో గ్యాంగ్ రేప్ బాదితురాలి జుట్టు కత్తిరించి, చెప్పుల దండలేసి ఊరేగింపు; స్పందించిన కేజ్రీవాల్

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అమానుష ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ సామూహిక అత్యాచార బాధితురాలిని నగరం నడిబొడ్డున పట్టపగలు జుట్టు కత్తిరించి, చెప్పుల దండలు వేసి అత్యంత దారుణంగా హింసించిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొందరు మహిళలు గ్యాంగ్ రేప్ బాధితురాలు అయిన మహిళను విపరీతంగా కొట్టి, జుట్టు కత్తిరించి, చెప్పుల దండతో ఊరేగించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో, ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఈ సంఘటన "చాలా సిగ్గుచేటు" అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

A day after Republic day a video of a woman who was allegedly molested and paraded with a garland of shoes went viral, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal called the incident very shameful