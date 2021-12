GOA elections: ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీకి షాక్; లైంగిక ఆరోపణలతో మంత్రి రాజీనామా!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఒక పక్క ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తుంటే, గోవాలో అధికార బిజెపికి ఊహించని దెబ్బ తగిలింది. గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యే గోవా మంత్రి అయిన మిలింద్ నాయక్ పై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు వెల్లువెత్తడంతో, ఆయనను పదవి నుండి తప్పించాలని ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ సావంత్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో గోవా అర్బన్ డెవలప్మెంట్, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మిలింద్ నాయక్ బుధవారం సాయంత్రం మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు.

GOA elections: గోవాలో మహిళలకు వరాలజల్లు: పోటీపడుతున్న రాజకీయ పార్టీలు; మ్యాటర్ ఇదే!!

English summary

Goa Chief Minister Pramod Sawant has decided to remove Milind Naik from office following allegations of sex scandal against him. With this, Minister Milind Naik resigned from the ministry