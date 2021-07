India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: ఇప్పటి వరకు భారతీయులు చదువు, ఉద్యోగం కోసం విదేశాలకు వెళ్లారంటే అది అమెరికానే అయి ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు భారతీయులు రూటు మార్చారు. అమెరికా పక్కనే ఉన్న మరో అపార అవకాశాల దేశం కెనడాకు వలస వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు. ఆ దేశం కూడా భారతీయులకు రెడ్ కార్పెట్ స్వాగతం పలుతుండటం గమనార్హం.

English summary

Going to US is over, now the indian talent is moving to Canada, Here is why?.