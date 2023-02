ఆకాశంలో ఆకుపచ్చ అద్భుతం: అప్పట్లో రాతియుగంలో.. మళ్ళీ ఇప్పుడు.. ఇలా చూడండి!!

ఈరోజు రాత్రి ఆకాశంలో అద్భుతం జరగనుంది. 50 వేల ఏళ్ల క్రితం రాతి యుగంలో కనిపించిన ఆకుపచ్చ తోకచుక్క మళ్లీ ఇప్పుడు భూమికి చేరువగా రానుంది. దానిని ఎలా..ఎక్కడ.. ఎప్పుడు చూడాలంటే..

ఆకాశంలో అద్భుతం ఆవిష్కృతం కాబోతుంది. నేడు విశ్వంలోని సుదూర ప్రాంతం నుంచి ఆకుపచ్చ తోకచుక్క భూమికి అతి చేరువగా రాబోతోంది. 50 వేల సంవత్సరాల క్రితం రాతియుగం కాలంలో భూమికి చేరువగా వచ్చిన ఈ తోకచుక్క ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు భూమికి చేరువగా వచ్చి కనువిందు చేయబోతోంది.

A miracle in the sky will be unveiled tonight. A Rare Green Comet, which came close to the earth 50 thousand years ago, is going to come close to the earth again tonight. ఆ