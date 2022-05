హ్యాట్సాఫ్ స్వామి: రూ.35కోసం రైల్వేతో ఐదేళ్ల పోరాటం; అతని విజయంతో 2.98లక్షల మందికి లబ్ది!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేవలం ముప్పై ఐదు రూపాయల కోసం ఓ వ్యక్తి చేసిన పోరాటం 2.98 లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూర్చింది. 35 రూపాయలే కదా, ఏముంది లే అని వదిలిపెట్టకుండా అయిదేళ్లపాటు పోరాడిన ఓ వ్యక్తి చివరకు విజయం సాధించారు. తనకు రావలసిన 35 రూపాయలను తిరిగి సాధించుకున్నారు. తన 35 రూపాయలతో పాటు 2.98 లక్షల మందికి 2.43 కోట్ల రూపాయలను తిరిగి ఇప్పించిన వాడయ్యాడు. ఈ పోరాటం వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Sujeet Swami, an engineer from Rajasthan who fought for five years with the railways for Rs 35, finally won. His success has benefited 2.98 lakh people. people says Hatsoff Swami.