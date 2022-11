health tips: చలికాలంలో కీళ్ళనొప్పులు నరకం చూపిస్తున్నాయా? ఉపశమనం కోసం ఈ చిట్కాలు పాటించండి!!

India

కీళ్ల నొప్పులు, ఒంటి నొప్పులతో బాధపడేవారు ఇతర సీజన్ల కంటే, చలికాలంలో ఎక్కువ బాధను అనుభవిస్తారు. చలికాలంలో కనీసం లేచి తిరగలేని పరిస్థితి ఉంటుందని అంటున్నారు వైద్యులు. కీళ్లు గట్టిపడి పోవడం, జాయింట్లు సహకరించకపోవడంతో నడవలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఇక అలాంటి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. సకాలంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని నొప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందాలి అని చెప్తున్నారు.

Are joint pains like hell in winter? For relief, doctors say that it is necessary to eat a balanced diet, drink more water, exercise, protect from cold, and maintain body temperature.