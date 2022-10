health tips: తేనెతో అధిక బరువుకు చెక్.. ఇంకా ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యుత్తమ ఆరోగ్య ఆహారంగా పరిగణించబడుతున్న తేనె అద్భుతమైన ప్రకృతి సృష్టి. అపారమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలతో మనం ఉపయోగించే ఆహార పదార్థాలలో తేనె ఒకటి. ఇది అనేక సాంప్రదాయ ఔషధాలకు ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదంలో తేనె కీలకంగా పనిచేస్తుంది. తేనె యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అనాదిగా మానవాళికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తున్నాయి. ఇక అటువంటి తేనే ఎన్ని విధాలుగా మనకు మేలు చేస్తుందనే అంశాన్ని ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that by consuming honey every day, can lose over weight, improve skin beauty, increase immunity and improve memory. It is said that consuming honey provided by nature in a systematic manner gives health.